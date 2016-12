27 gennaio 2015 Twitter, arrivano i cinguettii multimediali: il social aggiunge video e chat di gruppo La nuove funzioni permettono di catturare, editare e condividere video e di mandare messaggi di posta a più persone contemporaneamente Tweet google 0 Invia ad un amico

16:28 - Novità in arrivo per gli utenti Twitter. Sarà possibile twittare un video direttamente all'interno dell'app e mandare messaggi a più persone contemporaneamente. Le due nuove funzioni fanno parte di un pacchetto che il social network aveva già annunciato a novembre e che saranno implementate nei prossimi giorni. Fra le altre novità annunciate, la possibilità di condividere un tweet all'interno dei messaggi privati e delle chat di gruppo.

La nuova funzione permetterà di creare dei cinguettii multimediali. L'utente potrà catturare, editare e condividere video all'interno dell'app seguendo lo stesso procedimento che si usa adesso per postare le foto. Basterà cliccare sulla videocamera, registrare un video e postarlo direttamente su Twitter. I video, la cui durata massima non potrà superare i trenta secondi, compariranno come anteprime all'interno del tweet e per visionarli sarà sufficiente cliccare sull'anteprima.



Twitter sta gradualmente migliorando anche la sezione messaggistica. La funzione messaggio sarà aggiornata per consentire di creare chat di gruppo e mandare messaggi privati a tutti i propri follower. Ogni iscritto potrà scegliere quale account aggiungere alla conversazione, e una notifica verrà inviata a tutti gli account selezionati. Infine, sarà possibile condividere un tweet all'interno dei messaggi privati.