6 ottobre 2015 Twitter, arriva Moments: aiuta a muoversi fra i contenuti di interesse Parte dagli Stati Uniti ed è una selezione che mette ordine tra i principali argomenti del giorno aggiornata in tempo reale

In casa Twitter arriva Moments, la funzione che promette di rivoluzionare il social network tanto amato da politici, vip e calciatori. Si tratta di una selezione di tweet sui principali argomenti del giorno, aggiornata in tempo reale tra tutto quello che scorre sul social network e non solo e che permetterà di muoversi più agilmente tra la miriade di contenuti.

Da subito amato per l'immediatezza comunicativa e la capacità di veicolare notizie in tempo reale da tutto il mondo, Twitter è, infatti, spesso risultato caotico e di difficile comprensione per l'utente che si approccia per la prima volta. E' stato, quindi, ideato uno strumento che semplifica la ricerca. Moments è una sezione interna al social network, contrassegnata dal simbolo della saetta: sarà sufficiente cliccare sul pulsante per entrare e visualizzare i flussi di tweet più importanti della giornata, eventualmente divisi per argomento e per consultare anche quanto accaduto nei giorni precedenti.