Twitter, 3° "down" in pochi giorni Inaccessibile da pc e dispositivi mobili

Dalle 9.20 di martedì Twitter risulta inaccessibile, sia da pc che da smartphone e tablet, per migliaia e migliaia di utenti in tutto il mondo. Provando ad accedere al social compare il seguente messaggio: "Si è verificato un problema tecnico. Grazie per la segnalazione, risolveremo il problema e riporteremo tutto alla normalità il più presto possibile". Per Twitter si tratta del terzo "down" in pochi giorni.