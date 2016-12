Tra i leader Ue Renzi re di Twitter, Merkel regina di Facebook

Renzi spopola su Twitter anche per numero di follower - Oggi che il potere di un politico si misura anche in base alla sua presenza sui social network, l'Italia esce dalla classifica a testa alta. In base ai dati relativi al 2015, infatti, Matteo Renzi è stato il leader europeo che ha visto la crescita maggiore dei propri follower su Twitter (+659.818, seguito da Hollande a +587.247, Rajoy a +409.439, Cameron a +353.394 e Tsipras a +234.986). Renzi, inoltre, è anche il leader che ne ha il numero maggiore in assoluto (2.177.652 al 31 dicembre 2015; 2.288.301 al momento), e quello che risponde di più ai follower.



Angela Merkel la preferita su Facebook - La cancelliera tedesca Angela Merkel vanta, invece, il maggior numero di like alla sua pagina Facebook, pur essendo la leader che pubblica meno, e ha la maggiore crescita di fan nel 2015. Tsipras, sebbene sia uno dei leader che ha meno fan/follower, è il più coinvolgente, ottenendo proporzionalmente il maggior numero di interazioni ai propri post.



Lo spagnolo Rajoy campione di cinguettii - Mariano Rajoy, invece, nel 2015 ha twittato da solo più del doppio di tutti gli altri leader messi insieme. Hollande, che in occasione degli attentati di novembre ha guadagnato oltre 100mila follower in un mese, usa quasi unicamente status di testo, senza contenuti multimediali. Cameron è il politico più internazionale: riceve interazioni da più parti del mondo.