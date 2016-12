The Floating Piers avrà una seconda vita sul web

Dureranno due giorni le operazioni di mappatura da parte di Google di The Floating Piers , la passerella sul lago di Iseo dell'artista bulgaro Christo . La mappatura si articola su un percorso di 4,5 chilometri e viene realizzata attraverso la tecnologia Trekker , ovvero uno speciale zaino di Google dotato di 15 fotocamere per mappare i luoghi accessibili solo a piedi.

"Google - riferisce l'ufficio stampa - conferma il proprio impegno nel valorizzare le eccellenze italiane sul web attraverso la tecnologia e, in collaborazione con i diversi soggetti coinvolti nel progetto "The Floating Piers", le Province di Bergamo, di Brescia e il Comune di Sulzano, dà il via alle operazioni di mappatura che porteranno The Floating Piers su Google Street View".