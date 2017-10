Tgcom24.it si consolida seconda testata di news più letta in Italia con numeri record sul mobile

Per quanto riguarda l'audience legata al traffico sui dispositivi mobile, Tgcom24.it ad agosto ha fatto segnare il suo record storico, consolidando anche in questo caso la prima posizione con una media di poco superiore agli 883mila lettori al giorno. Le rilevazioni Audiweb si riferiscono sia alla versione responsive che alla app sui device portatili (smartphone e tablet). Dietro Tgcom24.it c'è Repubblica.it (visitata in media da circa 722mila lettori al giorno), quindi Corriere.it (con 498mila utenti quotidiani). La crescita di lettori del nostro sito su mobile è stata del 14% rispetto a luglio 2017 e del 108% rispetto all'agosto del 2016.



Si tratta di risultati lusinghieri, e il nostro grazie va a tutti i lettori senza i quali non sarebbe stato possibile raggiungere questi traguardi.