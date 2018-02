Tgcom24 FaceKult, “Se i social network fossero sempre esistiti”

“Se i social network fossero sempre esistiti” usa le piattaforme 2.0 come ambientazioni per far rivivere i grandi personaggi del passato. In questa puntata di FaceKult, la rubrica di TgCom24 che intervista gli autori delle pagine Facebook più divertenti e interessanti, abbiamo intervistato Francesco Dominelli, che grazie all’idea avuta insieme ad alcuni colleghi e amici ha raccolto un seguito di 1,3 milioni di persone. Nel 2017 ha anche pubblicato un libro, Al mio segnale scatenate l’Inferno. Un titolo esemplare dello stile della pagina, perché mette insieme riferimenti pop (il film Il gladiatore) e cultura “classica” (l’Inferno di Dante Alighieri). “Quando è uscito il libro – racconta Francesco – ho ricevuto decine di foto-testimonianze di docenti delle scuole superiori che partivano da una gag di Se i social network fossero sempre esistiti per introdurre autori o eventi storici”.



