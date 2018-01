Tgcom24 FaceKult, “Le più belle frasi di Osho”

“Le più belle frasi di Osho” è un fenomeno virale tra i più spassosi nati sul Facebook italiano negli ultimi anni. In questa puntata di FaceKult, la rubrica di TgCom24 che intervista gli autori delle pagine più divertenti e interessanti del social network, abbiamo parlato con Federico Palmaroli, creatore de “Le più belle frasi di Osho”, che grazie alle sue parodie ha raccolto un seguito di oltre 680mila persone e ha iniziato una carriera parallela come autore satirico. “Sbancano soprattutto i post che riguardano argomenti di cui parla ogni media – dice Palmaroli – e a cui, di conseguenza, è impossibile sottrarsi… Tipo la mancata qualificazione [della nazionale di calcio] a Russia 2018”.

Clicca su “Ingrandisci” per leggere l'intervista a tutto schermo.