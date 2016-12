Tempi duri per i ladri di bike, arriva l'app contro il furto delle due ruote

12:45 - Ogni giorno in Italia vengono rubate circa 900 biciclette, 320mila ogni anno, su un totale di quattro milioni di mezzi circolanti. I dati, diffusi da FIAB – ANCMA (Federazione Italiana Amici della Bicicletta - Associazione Nazionale Cicli, Motocicli e Accessori di Confindustria) fotografano una situazione in cui, nella stragrande maggioranza dei casi, gli scassinatori riescono a farla franca, perché è quasi impossibile riuscire a dimostrare di essere i legittimi proprietari della bicicletta rubata. Il tempo dell'impunibilità, tuttavia, sembra essere finito. La riscossa dei ciclisti si chiama RegisterBike, una app ideata in Sicilia per complicare la vita ai ladri delle due ruote.

RegisterBike è una App gratuita, ottimizzata per smartphone e tablet con sistema iOs e Android e scaricabile da App Store o Google Play. L'applicazione è stata pensata non per impedire il furto ma per renderlo non più conveniente. Dopo essersi registrati, inserendo una mail, la città di residenza e le foto della bicicletta, il sistema genera un codice Id e un Qr code personalizzati che vanno stampati e incollati con la colla bicomponente sui 13 punti del mezzo consigliati.



In questo modo è impossibile per il ladro rimuovere i codici saldati senza danneggiare la bike, che risulta così immediatamente identificabile in modo permanente. Le foto pubblicate dal proprietario su RegisterBike sono visualizzabili in un raggio di 2mila km e dopo la segnalazione del furto viene inviata una notifica a tutti gli utenti iscritti nel raggio di 200 km, che possono avvertire il proprietario di un eventuale avvistamento tramite mail. Le stesse forze dell'ordine possono utilizzare RegisterBike per segnalare al proprietario il ritrovamento del mezzo.



"L’effetto dissuasivo è assicurato – sottolinea l’ideatore della App Massimiliano Zangla, imprenditore palermitano e appassionato di ciclismo da sempre – poiché il tempo necessario per rimuovere tutti i codici Id e Qr applicati nei 13 punti consigliati è stato calcolato in circa 3 ore, e per riverniciare la bike, in modo da cancellare le tracce del furto, occorrono tempi maggiori, senza considerare il costo dell’operazione".



I codici potrebbero "dissuadere" anche eventuali acquirenti del mezzo, ma Zangla ha previsto questa opzione: "E' possibile inserire l’anagrafica del nuovo proprietario mantenendo gli stessi codici".



La App non si limita a complicare la vita ai ladri ma offre anche altri servizi e un'occasione agli operatori del settore per farsi pubblicità. "Tutti gli utenti potranno usufruire della ricerca Dealer per individuare gli operatori che effettueranno incollaggio e saldatura delle etichette. Inoltre, chi già lavora nel mondo delle biciclette e chi volesse occuparsi nel tempo libero di questa attività potrà iscriversi come Dealer nella pagina dedicata della App e pubblicizzare il servizio tramite i social ai propri contatti".