Tempi duri per i bugiardi: WhatsApp introduce la doppia spunta blu

La doppia spunta blu, che potrebbe aggiungere ansie e manie di controllo alla nostra quotidianità, arriva a cinque anni dal lancio della chat.



Comparve per la prima volta su piattaforma iOS di Apple a novembre del 2009, a ruota nei mesi successivi fu resa disponibile per BlackBerry e dispositivi Android.



Non appena WhatsApp si aggiornerà automaticamente sul proprio telefono, si potrà, passando il dito sulla riga di testo spedita, trovare accanto alle classiche funzioni "copia" e "elimina" anche la nuova opzione "info".



Cliccandoci su si potrà conoscere l'ora e il minuto in cui il destinatario ha visualizzato il messaggio. Una piccola novità che forse non piaceràa tutti, in attesa della grande novità dell'arrivo delle chiamate VoiP, quelle via Internet che dovrebbero essere disponibili dal 2015 e mettere la chat di proprietà di Mark Zuckerberg in competizione con Skype e Viber.