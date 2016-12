Tanti auguri Tgcom24: sono passati 15 anni da quella prima pagina

Quella che vedete non è solo una pagina web un po' retrò: è un vero e proprio pezzo di storia. Si tratta, infatti, della prima homepage in assoluto di Tgcom. E' datata 8 marzo 2001, ossia il giorno della nascita del sito di informazione di Mediaset. In Italia preoccupava l'afta, Hagi segnava ed eliminava il Milan, finalmente si poteva andare in due in motorino, Asia Argento perdeva la patente. Da allora, di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia. Tgcom ha cambiato aspetto più volte. Con la veste grafica sono mutati anche i gusti dei lettori e lo spazio per l'approfondimento. Sono nate e morte intere sezioni, i video hanno conquistato sempre maggior spazio e il mobile è diventato importante come se non più del web tradizionale.



Ma Tgcom, a parte aggiungere un 24 al suo nome, per ricordare che non chiude mai, un po' come quei negozi aperti giorno e notte, è rimasto sempre al servizio del lettore: per portare ogni giorno "sulla tavola" le notizie più fresche, trattate con imparzialità e professionalità. E per questo 15esimo compleanno, che fa entrare Tgcom nel pieno tumulto dell'adolescenza, il regalo come al solito lo fate voi lettori, con la vostra attenzione, le critiche, l'amore e la fedeltà a questo sito. Ma qualcosa ci piacerebbe regalare anche noi a voi: seguiteci, perché presto ci saranno delle grandi novità.



Perché più Tgcom invecchia, più migliora. Come il buon vino, insomma.