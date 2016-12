Super Mario festeggia i suoi (primi) 30 anni Per l'occasione Nintendo si regala Maker

13 settembre 2015 Super Mario festeggia i suoi (primi) 30 anni Per lʼoccasione Nintendo si regala Maker Il personaggio simbolo del mondo dei videogiochi debuttò nel 1985. Nei decennilʼ "idraulico" è riuscito a reinventarsi per le nuove console e generazioni

Compie 30 anni uno dei personaggio più famosi del mondo dei videogiochi, probabilmente l'icona per eccellenza per gli amanti del settore. Difficilmente chi è cresciuto tra gli anni Ottanta e Novanta infatti non ha mai provato a comandare Super Mario attraverso luoghi popolati, tra gli altri, dal fratello Luigi, la principessa Peach, il fungo Toad, il cattivo Bowser e il dinosauro Yoshi. Dopo il debutto nel 1985, l' "idraulico" ha saputo evolversi alle nuove console e farsi apprezzare anche dalle ultime generazioni.

In origine fu Jumpman - Mario in realtà nasce come Jumpman, quando nel 1981 l'allora quasi sconosciuto disegnatore Shigeru Miyamoto realizza un personaggio da inserire nel videogame Donkey Kong. Due anni dopo il baffuto in salopette diventa per la prima volta protagonista di una storia, prima di "evolversi" per Super Mario Bros. E' il 1985, negli Usa, e l'omino in rosso diventa il simbolo della console Nintendo Entertainment System, originando la serie a lui dedicata che prosegue ancora oggi. In Europa la saga sbarcherà nell'87, diventando a cavallo degli anni Novanta un cult, sulla mitica console a 8 bit, che includeva il titolo di Super Mario nella confezione, in combinazione con l'arcade shooter Duck Hunt.

La saga - Successivamente sono quindi arrivati tutti gli altri capitoli, come Super Mario Land, Super Mario World, Super Mario Galaxy, Mario Kart e altri ancora. Il tutto rimanendo al passo con le tecnologie e adattandosi via via a Super Nintendo, Nintendo 64, Game Boy e Wii. E' nato anche un alter ego cattivo e pasticcione, Wario, mentre Hollywood ne ha ripreso le vicende nel film del 1993 con Bob Hoskins.



I numeri del successo e il futuro - Per farsi un'idea del successo di Mario, è sufficiente sapere che, ad oggi, la franchise ha venduto oltre 310 milioni di giochi in tutto il mondo. Numero destinato a crescere, visto che proprio in occasione del compleanno dell'idraulico, arriva per Wii U Super Mario Maker, nuova evoluzione della serie. Il gioco consente di creare livelli e utilizzare quelli pensati dagli utenti di tutto il mondo. Il potere in mano agli appassionati. Un titolo che promette di essere rivoluzionario e di donare al simbolo del videogame altri anni di successi.