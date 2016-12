Stati Uniti, hackerato sito d'incontri: rischio ricatto per milioni di utenti

La violazione, avvenuta a marzo, è stata scoperta da una blogger statunitense ed è stata riportata dalla CNN. A essere iscritte al sito sono 64 milioni di persone nel mondo. L'hacker si è subito concentrato sui personaggi pubblici che risulterebbero dall'elenco, ma la minaccia maggiore riguarda chi vive in piccole città ed è quindi facilmente identificabile.



Alla compagnia che gestisce il portale sarebbe stato richiesto, per non pubblicare i dati, il pagamento di 100mila dollari. "Non siamo ancora in grado di stabilire la reale entità della violazione", fanno sapere i dirigenti. "Stiamo lavorando a stretto contatto con le forze dell'ordine e prenderemo le misure adeguate per proteggere i nostri clienti interessati".