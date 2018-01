Gaffe durante la presentazione di lancio dell’iPhoneX: il telefono si blocca

Momenti di imbarazzo per Apple sul palco dello Steve Jobs Theatre di Cupertino, che ha visto bloccarsi proprio il modello di punta dell’azienda nel mezzo del keynote tenutosi nel settembre 2017 e durante il quale sono state presentati i nuovi prodotti. L’iPhoneX, star della serata. è stato introdotto come un modello esclusivo che avrebbe ridefinito completamente il concetto di smartphone (non a caso costa oltre mille euro) introducendo, fra le numerose caratteristiche, il riconoscimento facciale. Dopo le fatidiche parole “Sbloccarlo è semplice quanto guardarlo” pronunciate dal vice presidente senior del reparto software di Apple, Craig Federighi, lo smartphone si è bloccato lasciando tutti in un sorpreso e imbarazzato silenzio. A sottolineare la sfortunata coincidenza è stato detto che fino a quel momento la funzione fosse stata sempre piuttosto responsiva.