La Coppa del Mondo invade Facebook: 141 milioni di persone discutono di calcio

18:14 - Il tifo per le squadre che si contendono la Coppa del mondo ha invaso pure Facebook. Sulla piattaforma in una sola settimana sono state 141 milioni le persone che hanno parlato delle partite di calcio, per un totale di 495 milioni di interazioni, fra post, commenti e like condivisi sul social network, superando tutti gli eventi più discussi sul social network durante il 2014, eventi del calibro del Super Bowl, le Olimpiadi di Sochi e la notte degli Oscar.

Sommando infatti le conversazioni effettuate durante questi tre grandi eventi nel complesso non si raggiunge il traffico registrato per la coppa del mondo in una sola settimana dall’inizio dell’evento.



In tutti i Paesi si riscontra una grande partecipazione social durante i match ma le conversazioni più numerose su base giornaliera provengono dal Brasile, seguito da Stati Uniti, Regno Unito, Indonesia e Messico.



Questo trend, che conclama il calcio come una passione sempre più social, è inoltre confermato da una ricerca da cui emerge che nel mondo Facebook viene utilizzata come prima piattaforma per seguire gli eventi sportivi, e in particolare in Italia il 68% delle persone accede al social network come prima scelta per informarsi, condividere e commentare lo sport, insieme agli sms.



I VIP TIFOSI - Vip e celebrità di tutto il mondo si stanno appassionando alle partite e sostenendo le squadre con messaggi, foto e ovazioni su Facebook. Durante la cerimonia di apertura dei mondiali due post hanno appassionato gli utenti: la foto della performance di Pitbull postata sul suo profilo con oltre 1,2 milioni di interazioni e il video di Jennifer Lopez che si riscalda ballando nel camerino prima di esibirsi con oltre 600,000 interazioni.



Inoltre la modella Alessandra Ambrosio ha ricevuto 10.000 mi piace e più di 100 commenti e 100 condivisioni del suo post in cui sosteneva la squadra brasiliana, mentre a sostegno degli inglesi arriva lo scatto che ritrae l’atterraggio della brand inglese Vamps giusto in tempo per il calcio di inizio della nazionale contro l’Uruguay con 30.000 like, oltre 150 condivisioni e più di 250 commenti, lo status di Mick Jagger che incoraggia la sua squadra con 11.000 like, più di 1.000 condivisioni e oltre 1.000 commenti e il post del campione di Formula 1 Lewis Hamilton con 8.000 like, più di 100 condivisioni e oltre 800 commenti.



Non mancano i sostenitori degli Azzurri: Alena Seredova, ex compagna del portiere della Nazionale Buffon, che ha postato recentemente la foto alla partenza con i suoi due figli in direzione Brasile con oltre 55.000 mi piace e 655 condivisioni, Madonna che ha postato un selfie speciale incitando gli italiani “Go Italy go” il giorno dopo la vittoria contro l’Inghilterra con oltre 157.000 like e 7.845 condivisioni e gli stilisti Dolce & Gabbana che incoraggiano la Nazionale con uno scatto del team al massimo dello stile della moda italiana che ha ottenuto oltre 4.300 like e 319 condivisioni.



LE PARTITE PIU’ COMMENTATE - La partita ad oggi più postata sul social network è quella che ha aperto i giochi dove lo scontro tra Brasile e Croazia (3-1, 12 giugno) ha raggiunto a livello globale oltre 58 milioni di persone attive e più di 140 milioni di interazioni attraverso Facebook. Seguita subito dopo dal match tra Brasile e Messico (0-0, 17 giugno) con oltre 33 milioni di persone nel mondo connesse a Facebook durante il match e un totale di oltre 68 milioni di interazioni.



I CALCIATORI PIU’ CHIACCHIERATI - In vetta alla classifica dei giocatori più menzionati nei post dei fan durante le partite dall’inizio dell’evento ad oggi ci sono invece i brasiliani Neymar Jr e Oscar, il messicano Guillermo Ochoa, il tedesco Thomas Müllerm e il portoghese Cristiano Ronaldo.



Inoltre alcuni scatti postati dai calciatori coinvolti nel torneo stanno facendo il giro del mondo attraverso Facebook come la foto pubblicata sul suo profilo da Mario Balotelli che, per scherzo, ha riempito l’album delle figurina con la sua immagine e ha generato 250.000 interazioni, e il post di Neymar con il fotomontaggio della sua immagine unita a quella di David Luiz che ha raggiunto 1,2 milioni di interazioni. infine 498.000 è il numero di interazioni del selfie che il calciatore tedesco Lucas Podolski ha scattato insieme Angela Merkel dopo la vittoria contro il Portogallo, 100.000 like, 16.000 condivisioni e 10.000 commenti sono i risultati ottenuti in solo un’ora dal video postato da giocatore dell’Uruguay Luis Suarez subito dopo i due goal segnati all’Inghilterra e 28.000 like, 600 condivisioni e oltre 700 commenti sono i numeri della foto in cui Carlos Bacca si congratula con Juan Quintero per il suo goal.