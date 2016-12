13 giugno 2014 Il Mondiale si gioca anche sui social:

un clic per vivere da vicino Brasile 2014 #Mundialao e dintorni: l'evento sportivo sta coinvolgendo milioni di utenti internet che tra Google e Twitter dicono la loro praticamente su tutto Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:52 - La febbre Mondiali ha fatto impazzire il web con gli utenti che vogliono esprimere a tutti i costi la loro opinione sulle gare in corso e su quelle in calendario. Twitter ha quantificato in 8,6 milioni i tweet inviati in sei lingue (italiano, inglese, spagnolo, portoghese, francese, tedesco) per il giorno di apertura. Per accontentare gli appassionati, Google ha intenzione di portare il pubblico della Rete il più vicino possibile al campo da gioco. Lo farà attraverso Google Trends e con l'ausilio di Google Now e Street View negli stadi. Per la prima volta, sarà sufficiente digitare una semplice chiave di ricerca come Mondiali o Mondiali Italia per ricevere informazioni immediate su formazioni, risultati in tempo reale, goal e statistiche per ciascun giocatore.

Sarà possibile "entrare" negli stadi di Brasile 2014 e scoprire cosa pensano i tifosi sull'andamento della propria squadra nel torneo: ad esempio un sondaggio dice che, al momento, i tifosi inglesi si sentono “disinvolti” e il 21% di loro pensa (o spera) di uscire vittorioso dal match contro l'Italia. Il 57% ritiene che finirà in pareggio mentre il 16% ha la sensazione che la nazionale inglese verrà sconfitta.



In Italia le sensazioni sono piuttosto simili a quelle d’Oltremanica: il 21% dà gli azzurri per vincitori, il 26% perdenti mentre un buon 53% pensa ad un pareggio finale. Google Trends rivela inoltre che il giocatore più cercato dagli inglesi è Wayne Rooney mentre gli italiani cercano Mario Balotelli. Non resta che dire la vostra, seguendo tutto il calcio clic dopo clic.