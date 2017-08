Spazio, l'asteroide Florence "sfiorerà" la Terra l'1 settembre

La particolarià del 3122 Florence è la sua mole, come sottolinea Paul Chodas, direttore del Centro per lo studio dei Near-Earth Object (CNEOS) della Nasa al Jet Propulsion Laboratory di Pasadena: "Anche se molti asteroidi noti sono passati più vicino di quanto farà Florence, tutti sono di dimensioni minori. Florence è il più grande asteroide a passare così vicino al nostro pianeta, da quando è iniziato il programma della Nasa per rilevare e tracciare questi oggetti". Questo "incontro" offre quindi l'opportunità di studiarlo in modo più ravvicinato: Florence potrebbe infatti essere un ottimo bersaglio per le osservazioni fatte con i radar terrestri, che potrebbero mostrare le sue reali dimensioni.