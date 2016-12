30 ottobre 2014 16:00 Sostiene Facebook: Harry Potter è il libro preferito di mezzo mondo. Italia compresa Il social network ha recuperato i post sui "10 libri che ci hanno cambiato la vita" rielaborando le classifiche in base al Paese. Il risultato? Regala molte sorprese

Vi ricordate la catena di Sant'Antonio che invitava a condividere i "dieci libri che ti hanno cambiato la vita"? Ha imperversato su Facebook per quasi un anno, raccogliendo immediate adesioni entusiastiche e sonore prese per i fondelli. Ora però la massa di post è stata raccolta e organizzata per Paese, dando una visione piuttosto completa della cultura letteraria odierna. Il profilo di chi ha partecipato alla catena è piuttosto uniforme in tutti i Paesi analizzati (Italia, Francia, India, Brazile, Filippine, Messico, Stati Uniti e Inghilterra): il 70 % di chi ha risposto è donna, l'età media è 35 anni.

Pole position mondiale: Harry Potter 2° Cent'anni di solitudine 3° Il ritratto di Dorian Gray 4° Orgoglio e pregiudizio 5° Il signore degli anelli 6° Il cacciatore di aquiloni 7° Il nome della rosa (° Il piccolo principe
9° Se questo è un uomo 10° Mille splendidi soli

Nel nostro Paese, diciamolo subito per toglierci il pensiero, il libro che a quanto pare ha cambiato il maggior numero di vite è HarryPotter. Consoliamoci: è al primo posto anche in tutti gli altri Paesi analizzati, perfino in Francia. Quello che stupisce da noi è la scarsa presenza di autori nostrani: il primo italiano compare solo al settimo posto della top ten, con un capolavoro del postmoderno: Il nome della rosa di Umberto Eco, seguito a breve distanza da Se questo è un uomo di Primo Levi. Ancora peggio i contemporanei: in 15° posizione Paolo Giordano con il bestseller La solitudine dei numeri primi. La top ten italiana, oltre che esterofila, risulta essere un curioso mix di fantasy, classici di retaggio scolastico e best seller: Harry Potter e ilSignore degli anelli, Jane Austen e Gabriel Garcia Marquez, che con Cent'anni di solitudine si piazza al secondo posto. Doppia presenza in classifica per Khaled Hosseini, l'autore americano-afghano de Il cacciatore di aquiloni, caso editoriale del 2003 al sesto posto, e Mille splendidi soli del 2007. La grande letteratura russa compare, in formazione compatta, solo dal 26 posto, con un più digeribile Maestro e Margherita (Bulgakov) seguito dai classicissimi Anna Karenina (Tolstoj) e Delitto e castigo (Dostoevskij). Poco apprezzati anche i romanzi di formazione: Salinger, isolato, è in 38° posizione. Poco più giù, a sorpresa, compaiono i tanto avversi Promessi sposi, evidentemente rivalutati in età adulta tanto che precedono addirittura Calvino, con Il Barone rampante. Il primo testo che non sia narrativa fa la sua comparsa intorno al 75° posto con Shakespeare: Amleto e Romeo e Giulietta. Se il teatro ha trovato una, seppur tarda, menzione, la poesia risulta ufficialmente morta. A proposito di versi, si inserisce in extremis nella classifica l'Inferno dantesco, che al 92° si trova accanto, in una riconciliazione degli opposti, Fabio Volo. Ironia degli algoritmi. Il primo testo che non sia narrativa fa la sua comparsa intorno al 75° posto con Shakespeare:. Se il teatro ha trovato una, seppur tarda, menzione, la poesia risulta ufficialmente morta. A proposito di versi, si inserisce in extremis nella classifica ldantesco, che al 92° si trova accanto, in una riconciliazione degli opposti, Fabio Volo. Ironia degli algoritmi.