Sonda Cassini: la scoperta di un "Grande Vuoto" tra Saturno e i suoi anelli

"La regione tra gli anelli e Saturno è 'Il Grande Vuoto', apparentemente", spiega Earl Maize, responsabile del programma Cassini per il Jet Propulsion Laboratory della Nasa. "La sonda resterà sul suo percorso, mentre gli scienziati lavoreranno sul mistero del perché il livello di polvere sia molto più basso di quanto previsto".



Grazie a questa scoperta, i tecnici Nasa possono orientare ora l'antenna ad alto guadagno di Cassini nella direzione preferita, senza timore di danneggiare gli strumenti della sonda. Quattro delle rimanenti 20 picchiate saranno eseguite in prossimità dell'anello più interno, obiettivo che richiederà nuovamente la schermatura. Per i rimanenti 16 "tuffi", invece, si deciderà di volta in volta.



"È stato un pò disorientante: non stavamo ascoltando ciò che ci aspettavamo di ascoltare", ha commentato William Kurth, responsabile del "Radio and Plasma Wave Science" per la University of Iowa. Gli scienziati hanno potuto constatare l’assenza delle consuete particelle convertendo i dati inviati da Cassini in formato audio, rilevando il loro rumore a contatto con le strumentazioni fuori dallo scudo. Al di là dei consueti “fischi” rilevati da Rpws, non vi sono stati ulteriori suoni che dimostrassero la presenza di corpi estranei, analisi che ha spiazzato il team.