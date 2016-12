Solo per i fans di "Game of Thrones": un'app vi insegnerà a parlare Dothraki

Se siete stati capaci di rimanere incollati per ore a vedere le puntate della serie tv "Game of Thrones", vi sarà capitato di ascoltare affascinati il misterioso linguaggio chiamato "Dothraki" e soprattutto la principessa Daenerys Targaryen che lo parla. Adesso avete l'opportunità di impararlo. Fantasia? No: realtà, grazie a questa nuova app disponibile per iOS. "Dothraki Companion" è stata scritta da David J. Peterson, ovvero colui che ha inventato questo particolare codice linguistico. Meglio di così...

Una serie fortunata - "Game of Thrones", in italiano "Il Trono di Spade", è una serie tv statunitense che ha fatto la sua prima comparsa sugli schermi il 17 aprile 2011. Ispirata al ciclo romanzesco "Cronache del ghiaccio e del fuoco" ("A Song of Ice and Fire") di George R. R. Martin, conta quattro stagioni e un grande successo di pubblico.

Non solo insegnanti - Nell'app non ci sono solo sommari di grammatica, necessari per tutti i non madrelingua Dothraki, ma anche giochi interattivi e dialoghi in lingua. Peterson è intervenuto per spiegare lo spirito dell'app: "Non importa se il linguaggio è inventato o naturale, il meccanismo è lo stesso: si parte dalle basi e poi si costruisce. Giusto?". Per dirla in "Dothraki": "Sek, k'athjilari!" (Assolutamente sì!).