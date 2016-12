Social, l'antistress rosa: usare spesso Twitter rende le donne meno tese

17:03 - Sempre connessi, reperibili e rintracciabili. Sempre con lo sguardo sullo smartphone, pronti a rispondere alle mail e a commentare febbrilmente i post degli amici su Facebook. Stressati? No, secondo uno studio del Pew Research Center di Washington. La ricerca, anzi, rivela che non solo l'uso frequente di social e smartphone non aumenta lo stress, ma nelle donne contribuisce ad abbassarlo. Per gli uomini, invece, la ricerca non evidenzia correlazioni tra l'accumulo di tensione e l'hi-tech.

Stando allo studio, le donne che usano Twitter più volte al giorno, inviano e ricevono 25 email e postano un paio di foto da smartphone hanno un livello di stress inferiore del 21% rispetto alle donne che non usano queste tecnologie. In generale, dicono i ricercatori, le donne sono più stressate degli uomini perché pagano il prezzo della loro propensione a prendersi cura degli altri.



Il gentil sesso è più consapevole degli eventi stressanti che coinvolgono familiari e amici intimi e proprio su questo aspetto si inseriscono i social network. Usando Facebook le donne sono informate sul 13% in più di brutte notizie che riguardano gli amici stretti e sul 14% in più di quelle inerenti ai conoscenti. Per gli uomini le percentuali scendono, rispettivamente, all'8% e al 6%.



Se vengono a sapere che un loro conoscente o amico ha subito un lutto, il livello di stress delle donne cresce del 14%. Più basso, attorno a un più 5%, se i loro cari rimangono coinvolti in gravi incidenti o sono ricoverati in ospedale. Gli uomini, invece, rimangono maggiormente destabilizzati quando un amico viene accusato o arrestato per un reato (+15%) o se subisce una retrocessione o un taglio di stipendio (+12%).