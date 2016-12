Sicurezza stradale, lotta all'alcol con un tatuaggio luminescente

Basterà un tatuaggio a salvare migliaia di vite e a far dimenticare i bollettini da strage del sabato sera? L'idea è di due studenti americani della Miami Ad School di San Francisco, Divya Seshadri e Meghan D. O'Neill, che hanno creato per una campagna sociale di Heineken un microchip da applicare sulla pelle come un tattoo, da qui il nome di "Safe Stamp", e che diventa luminescente se si è alzato troppo il gomito, in modo che non ci si metta al volante.