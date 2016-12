Siamo diventati smart anche nello shopping: crescono gli acquisti mobile

12:48 - La vita di tutti i giorni è sempre più in rete e si evidenzia anche attraverso gli acquisti on-line. Zanox, il network europeo leader nel performance advertising, ha rilevato che nel semestre gennaio/giugno 2014, nei principali mercati europei (Benelux, Francia, Germania, Italia, Scandinavia, Spagna) gli utenti che hanno effettuato acquisti tramite smartphone e tablet sono aumentati del 50%, incrementando i profitti realizzati del 70%, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.



Solo "un tocco" - Michele Marzan, Regional Director Southern Europe di zanox, commenta: «L’uso sempre più diffuso di smartphone e tablet e la velocità con cui ci permettono di accedere a un vastissimo numero di servizi, non poteva non segnare un cambiamento significativo anche nelle abitudini quotidiane degli utenti, sempre molto attenti alle novità. D’altro lato, le aziende (sia advertiser che publisher), ci stanno chiedendo sempre maggiore supporto per adattare ed estendere il proprio business lato mobile per fornire un numero maggiore di servizi facilmente accessibili con un touch».



Un fenomeno in divenire - Il computer ha ceduto il posto al tablet, preferito anche allo smartphone, grazie alla sua natura ibrida. Il valore medio di spesa attraverso questo device è di 74 euro contro i 68 euro del computer e i 44 dello smartphone. Per quanto riguarda i sistemi operativi, anche se Android è in continua crescita a scapito di Apple, gli utenti di quest’ultimo spendono in media 82 euro tramite iPad e 63 euro via iPhone. Ma che cosa viene acquistato? Il mercato europeo è vario e diversificato: si passa dagli acquisti generici in Benelux e Germania, ai servizi finanziari in Francia; ma il dato più significativo si è registrato nell’Europa dell’Est dove gli acquisti di prodotti Travel hanno fatto registrare un aumento pari al 700% rispetto allo stesso semestre dello scorso anno.



Opportunità da cogliere - Marzan sottolinea come «la rapidità con cui si riesce ad accedere ai servizi tramite le App e la facilità nei pagamenti è uno stimolo costante per gli utenti a provare nuove esperienze e la velocità con cui questo settore si sta evolvendo richiede un’attenzione e un aggiornamento costante da parte delle aziende per cogliere al volo nuove e importanti opportunità di business».