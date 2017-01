Si fa rubare il cellulare, traccia gli spostamenti del ladro e crea un cortometraggio: la storia di Anthony

Gli hanno rubato l'iPhone con tutti i suo dati e fotografie all'interno, ma è riuscito a trasformare questa disavventura in un'occasione per scoprire che tipo di profilo psicologico può avere un ladro e dove vanno a finire i cellulari sottratti illegalmente. Ormai conscio di aver perso il suo telefono, Anthony van der Meer, studente di cinema, ha quindi deciso volontariamente di farsene rubare un altro , ma stavolta cercando di seguire gli spostamenti del malvivente con un'apposita app nascosta .

Grazie allo spyware Cerberus, che traccia i comportamenti telefonici di un utente, il ragazzo è riuscito a rintracciare passo per passo gli spostamenti del ladro, ma anche tutte le volte che si connetteva a Internet e ogni chiamata effettuata o messaggio inviato. Anthony ha così dato vita a una sorta di cortometraggio di 21 minuti, "Find My Phone", in cui fa sentire persino la voce e l'immagine del ladro. Il filmato ha già totalizzato quasi 2 milioni di visualizzazioni. Ma la domanda finale degli utenti è sempre la stessa: dove si trova ora il cellulare? Stando agli ultimi aggiornamenti, sarebbe in Romania.