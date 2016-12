Scambio casa con iPhone 6: l'ultima disperata proposta di un proprietario

La casa di due piani, con tre camere da letto e un bagno, è sul mercato immobiliare da mesi e non è stata aggiudicata nemmeno al prezzo stracciato di 2000 dollari, circa 1600 euro. Ma attenzione: la casa, sfitta dal 2010, ha accumulato tasse per 5000 euro, che saranno a carico del nuovo proprietario. Inoltre l'immobile non è proprio in condizioni perfette: porte sfondate, mobilio e infissi in rovina. Necessita di seri lavori di manutenzione, come ammette apertamente lo stesso agente immobiliare.

Da quando la notizia è finita sui quotidiani locali, l'agente ha ricevuto chiamate di continuo, tra cui tre proposte serie d'acquisto. Dopo un solo giorno, il vicino di casa ha offerto 900 dollari in contanti, dicendo "Vedo il suo potenziale. Lo trasformerò in un luogo di bellezza". L'affare sta per concludersi, ma l'austriaco potrebbe avere il desiderato iPhone dopo tutto: un tedesco, dopo aver letto la sua storia, si è offerto di regalargli il suo, nuovo di zecca. "L'annuncio mi ha toccato", dice.