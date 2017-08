Sarahah, l'app per "recensire" gli amici in totale anonimato

Sarahah si candida a diventate l'app dell'estate: si tratta di una applicazione per dispositivi Apple e Google Play che permette di inviare messaggi anonimi agli iscritti per vuotare il sacco, vale a dire per esprimere un giudizio su quella persona senza filtri e senza attribuzione.

Nata da una idea dello sviluppatore arabo Zain al-Abidin Tawfiq come strumento per le valutazioni aziendali in forma anonima, in breve è diventata una sorta di wall virtuale dove si possono esprimere commenti a ruota libera, di solito estremamente positivi o estremamente negativi, sui propri cari, amici o colleghi.



Del resto la parola "Sarahah" in arabo vuol dire “franchezza” o “onestà”. A quanto riferisce il fondatore, gli utenti registrati sarebbero già 14 milioni, con circa 20 milioni di visitatori unici se si sommano gli accessi da app e sito.



Il meccanismo è semplice: una volta scaricata l'app, si esegue una ricerca degli amici che la usano già e, se si preferisce evitare l'iscrizione, si clicca sul link diretto che l’utente stesso ha condiviso sui social network. A quel punto si può "recensire" l'amico, un po' come siamo abituati a fare con altre piattaforme come Tripadvisor o Amazon.