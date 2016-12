1 marzo 2015 Samsung raddoppia: presentati i nuovi Galaxy S6 e S6 Edge con lo schermo curvo Addio alla plastica, solo metallo e vetro per i due nuovi smartphone di fascia alta dell'azienda sudcoreana. Sfida ad Apple con il sistema di pagamento Samsung Pay Tweet google 0 Invia ad un amico

21:57 - Un design rinnovato, con materiali più raffinati, un "motore" decisamente più potente e tante funzionalità che trasformeranno lo smartphone anche in un semplice sistema di pagamento. Samsung alza il sipario sugli attesissimi Galaxy S6 ed S6 Edge, in Italia dal 10 aprile. Proprio sulla versione Edge si concentra lo sforzo creativo maggiore, con uno schermo curvo su entrambi i lati, che si illumina quando riceve notifiche anche se rivolto verso il basso.

Le specifiche tecniche sono all'altezza delle aspettative. Dato ufficialmente l'addio alla plastica, i due smartphone di fascia alta dell'azienda sudcoreana saranno in vetro e metallo: il corpo è realizzato in Gorilla Glass 4, vetro ultraresistente, per spessori rispettivamente di 6,8 e 7 millimetri. Entrambi hanno processore mobile da 64 bit, display Quad HD Super Amoled da 5.1 pollici, sistema operativo Android 5.0 (Lollipop) e una la fotocamera vanta funzioni avanzate (frontale da 5MP e posteriore da 16MP). La ricarica si fa senza fili e soprattutto è quasi "immediata". La novità arriva poi con l'integrazione col visore per la realtà virtuale Gear VR, per l'occasione mostrato in una versione rinnovata.



Presentato il nuovo sistema di pagamento Samsung Pay - A rinnovare la sfida ad Apple non sono però soltanto i due Galaxy, ma anche una delle altre principali novità annunciate: Samsung Pay. Il sistema per i pagamenti 'mobile' arriverà in estate, a partire da Usa e Corea. Funziona sia con tecnologia NFC (la stessa di Apple Pay) sia con un nuovo sistema che sfrutta un segnale magnetico che va a simulare la "strisciata" della carta di credito, quindi compatibile con i Pos esistenti. Non a caso Samsung ha stretto alleanza con i circuiti Visa e Mastercard.