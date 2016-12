15 settembre 2016 16:57 Samsung, 25 anni fa lo sbarco in Italia: oggi nel nostro Paese la metà degli smartphone venduti è sudcoreana Numeri da record per lʼazienda asiatica, entrata nel mercato della Penisola del 1991. Nel 2015 giro dʼaffari di 553 milioni di euro

Le tappe di Samsung Italia Nel 1991 Samsung sbarcava in Italia. Dopo 25 anni, l'azienda di prodotti tecnologi sudcoreana rappresenta il 25% del valore del settore della Consumer Electronics nel nostro Paese, con un giro d'affari che nel 2015 è stato quantificato in 553 milioni di euro (secondo una ricerca effettuata dall'Università Bocconi). Questi sono solo alcuni dei numeri da record della casa asiatica nella Penisola, presentati a Milano in occasione dell'importante anniversario, con una tavola rotonda moderata da Costanza Calabrese, giornalista del TG5. Presenti anche il sindaco milanese Beppe Sala, il presidente Samsung Electronics Italia Carlo Barlocco e il presidente del Coni Giovanni Malagò.

Le divisioni di business in ItaliaDurante l'evento, Samsung ha ricapitolato le tappe fondamentali dell'attività in Italia, con particolare riferimento all'indotto economico rilevato nel 2015. Con una headquarter a Milano (nel polo dell’innovazione e del business di Porta Nuova), una sede a Roma e una rete di partner locali, l'azienda si è affermata come uno dei punti fermi della tecnologia nel nostro Paese, per quanto riguarda smartphone, tv e frigoriferi. Nello specifico, Samsung opera in Italia attraverso diverse divisioni di business: Audio Video (tv, lettori bluray, sistemi home theatre), Mobile (smartphone, tablet, wearables e virtual reality), Information Technology (monitor, soluzioni di stampa, soluzioni di digital signage e memorie) e Home Appliances (grandi e piccoli elettrodomestici, aria condizionata, built in).



"Oggi siamo una grande azienda in Italia, che ha lanciato in questi 25 anni milioni di prodotti rivoluzionari, contribuendo all'evoluzione digitale del Paese. Solo nel 2015, Samsung ha venduto in Italia oltre 17 milioni di prodotti, in media più di 47mila al giorno, quasi duemila all'ora e 33 al minuto. Ma dietro questi numeri, c'è sempre stata la volontà di generare valore sul territorio e promuovere lo sviluppo e il progresso a livello locale", ha commentato Barlocco.

Il giro d'affariUn po' di numeri. Samsung Italia ha chiuso il 2015 con un fatturato di 3 miliardi di euro, oggi infatti un televisore venduto su due è prodotto dalla casa sudcoreana, così come per gli smartphone. Sempre lo scorso anno, sono stati venduti oltre 17 milioni di prodotti, pari al 25% del valore totale del settore della Consumer Electronics (52° posto per fatturato tra tutte le società italiane). Il marchio è inoltre impegnato, attraverso vari progetti, nella formazione culturale, nell'arte, nella sostenibilità e nei servizi pubblici; un esempio è il trial sviluppato a Milano in collaborazione con Atm, relativo al servizio che permette di acquistare i biglietti per il trasporto pubblico attraverso pagamenti mobili, avvicinando lo smartphone con tecnologia NFC agli apposi tornelli.