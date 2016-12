Rivoluzione in casa Facebook, al "pollicione" si affiancano le Reactions

Il tasto del like è l'emblema di Facebook fin dal momento della sua creazione. Milioni di iscritti, infatti, ripetutamente e per più volte al giorno, utilizzano l'emoticon del "pollice" per esprimere il proprio consenso o per apprezzare un contenuto. Tuttavia, fra poco e come già più volte anticipato, le cose potrebbero cambiare, come annuncia l'ideatore Mark Zuckerberg sulla propria pagina social. Rivoluzione che riguarda soprattutto l'introduzione, accanto al like, delle Reactions, ovvero reazioni in grado di veicolare - con il supporto di faccine animate - le emozioni che il post preso in considerazione potrebbe suscitare . Dall'iniziale dubbio sulla loro funzione, ecco che il loro creatore ne svela le funzioni.

Si parte da cuore che batte per esprimere, ovviamente, l'amore per poi arrivare alla tristezza, passando per stupore, umorismo ed ira.

"Reactions non è un pulsante per esprimere non approvazione - commenta Zuckerberg - Ma vuole fornire la possibilità di esprimere empatia in modo più diretto. Le persone potranno così trasmettere più facilmente quello che provano". Primi test in Irlanda e in Spagna per una modifica che, molto probabilmente, sarà di natura globale.