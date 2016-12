Reputazione aziendale, a Roma forum per difendersi

11:33 - Le attività online costituiscono un motore essenziale della crescita tanto economica quanto culturale del Paese. Ma il web nasconde anche delle insidie, non solo per le persone, anche per le aziende e i prodotti. Per tutelarsi occorre riscoprire il valore della legalità e la necessità di salvaguardare i diritti sulle opere e contenuti valorizzando gli strumenti che già oggi il nostro ordinamento giuridico prevede.

Da queste basi è partito a Roma il convegno “Web e Legalità 2. La reputazione aziendale”, promosso dall’Osservatorio Web e Legalità e tenutosi nell’Aula Magna dell’Università LUISS davanti a imprese, autorità e giuristi.



Le forme più complesse di informazione e promozione attraverso la rete nonché gli illeciti che si possono perpetrare, attraverso testate giornalistiche e siti concorrenti, motori di ricerca ed aggregatori di contenuti, social network, blog e forum di discussione e portali delle recensioni degli utenti, costituiscono al tempo stesso una grande opportunità di comunicazione e visibilità per molti soggetti ma celano, se utilizzati in modo disinvolto e scorretto, grandi rischi per l’immagine e la notorietà delle imprese, faticosamente costruite con anni di lavoro e investimenti.



“L’Osservatorio nasce per osservare il mondo internet. Il primo approccio è stato di apprezzamento per le qualità dello strumento. Poi sono state analizzate le criticità che possono derivare dall’uso dello stesso. In particolare per la tutela del diritto di autore e della personalità. Non trascurando l’importanza della comunicazione, ci si è quindi concentrati sullo studio della normativa e gli elementi forniti dalla stessa a tutela di tali diritti” ha ricordato in apertura Stefano Longhini a nome dell’Osservatorio Web Legalità.



Nel corso dei lavori, la cui prima parte è stata dedicata all’esperienza che grandi gruppi industriali, finanziari ed editoriali vivono sul tema.

Per Oscar di Montigny - Direttore Marketing Comunicazione e Innovazione, Banca Mediolanum “La sfida per le persone e per le aziende diventerà soprattutto 'culturale': vinceranno quelle che sapranno anticipare i nuovi mega-trend tecnologici, sociali e di mercato, e sapranno ripensarsi come un eco-sistema fondato sulla condivisione di un Sistema di Valori. Dal 2011, Banca Mediolanum presidia il mondo social attraverso le sue properties mediante un ascolto “attivo” fatto di oltre 120.000 contenuti su web che parlano del Brand, del Management, dei prodotti e della Rete di Vendita della Banca moderando 24.000 contenuti sulle properties del brand ed intervenendo attivamente su quasi 5.000 casi”.



Paolo Calvani, Direttore Comunicazione e Immagine del Gruppo Mediaset, ha potuto osservare che “Le aziende costruivano la propria reputazione secondo una propria agenda e dovevano tenere conto solo degli intermediari ufficiali (giornali). Oggi questo è più difficile: il web irrompe dando voce a tutti, circolano anche cose non verificate o palesemente false che spesso, in quanto sensazionali, risultano ai vertici nelle indicizzazioni dei motori di ricerca. Il punto sono le rettifiche: senza l’appoggio di legali specializzati il comunicatore sul web può poco. Il rapporto con i nuovi media diventa sempre più affare da avvocati capaci. Nella comunicazione aziendale sono saltate le vecchie regole del gioco: ma il gioco va avanti ugualmente”. risorsa, in grado di diffondere e amplificare i messaggi positivi dell’azienda”.



Ugo di Stefano, Direttore Affari legali e Societari del Gruppo Mondadori, ha sottolineato come "La reputazione aziendale sul web vada affrontata, da un lato, tutelando ovviamente le esigenze legali di una società, attraverso ad esempio interventi di monitoraggio che siano tempestivi, globali e coerenti; dall'altro, nel rispetto dell'identità aziendale che, nel caso di un gruppo editoriale come il nostro, significa rispetto del pluralismo culturale dei singoli brand".



Nella seconda sessione dei lavori, dedicata al quadro normativo, al ruolo delle autorità di controllo e agli strumenti giuridici disponibili per la tutela della web reputation, Antonio Punzi - Professore ordinario di Metodologia della Scienza Giuridica presso la Facoltà di Giurisprudenza della LUISS – “Guido Carli” di Roma, ha ricordato come “Il tema della reputazione aziendale online rileva nell’area delle testate giornalistiche telematiche sotto diversi profili. Uno di essi merita particolare attenzione: la non assoggettabilità del giornalismo online alla disciplina sulla stampa. Il ddl in materia di diffamazione – che sotto alcuni profili prevede l’estensione della L. n. 47/1948 alle testate giornalistiche e radiotelevisive online – è fermo da anni in Parlamento. Tale lacuna sottrae al danneggiato la possibilità di utilizzare strumenti intesi ad annullare o diminuire il danno da lesione reputazionale. Si pensi alla richiesta di rettifica, la cui pubblicazione attualmente non è obbligatoria per le testate online. Le lesioni derivanti dal giornalismo online, poi, hanno caratteristiche specifiche, sia per la velocità ed il costante aggiornamento delle notizie immesse sia per la crescente diffusione del giornalismo d’inchiesta, che non muove da fatti di cronaca, ma svolge un’indagine su fatti di interesse pubblico mediante documentazione acquisita in via autonoma e diretta”.

“I contenuti presenti sul web si caratterizzano per facilità di accesso e diffusione oltre che per il tempo di permanenza nella disponibilità al pubblico. Al riguardo, determinante appare il tema del ruolo svolto dagli intermediari che creano e gestiscono le infrastrutture digitali sulle quali sono ospitati, organizzati ed indicizzati, i dati rilevanti: tali operatori diffondono le “informazioni” relative alle aziende, talvolta, solo apparentemente, caricate dagli utenti, costruendo al contempo business milionari” ha ricordato Stefano Previti, Studio Previti Associazione Professionale. “Allo stato, il profilo più problematico resta quello di individuare i soggetti responsabili di eventuali condotte illecite: i danni maggiori sono spesso arrecati attraverso i servizi resi dai detti intermediari e sfruttando l'anonimato garantito dalla rete Internet”, ha aggiunto.



L’Osservatorio Web e Legalità – OWL - nasce con lo scopo di fornire un inedito strumento di studio, analisi ed informazione per la promozione e la tutela dei diritti rispetto ad illeciti commessi in ambito telematico, con particolare riferimento al diritto d’autore, ai diritti della personalità di privati e del brand aziendale, alla privacy ed ai segni distintivi. OWL si propone di svolgere un monitoraggio costante dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale, nazionale ed internazionale, in materia di legalità sul web al fine di evidenziarne i progressivi, costanti mutamenti. L’Osservatorio vuole anzitutto affermare il valore e l’importanza della legalità sul web: la commissione di illeciti è sempre fonte di responsabilità, nel mondo digitale come nel mondo reale.