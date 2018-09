Report telefonia: al mondo ci sono ormai più Sim card che persone

Il boom di smartphone, tablet, smartwatch e altri dispositivi connessi ha fatto esplodere anche il numero delle Sim card in uso. Secondo l'ultimo rapporto di Ericsson sulla telefonia mobile, nel mondo ci sono oggi 7,8 miliardi di Sim, cioè il 3% in più delle persone che popolano il mondo, stimate dall'Onu in 7,5 miliardi. Secondo il report cresce a dismisura anche il traffico dati, aumentato del 52% e spinto dai contenuti video.