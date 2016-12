Renzi presenta il piano banda larga: lavori al via in 224 città

Entro il 2020 tutta l'Italia con una connessione a 30 mega Matteo Renzi 7 aprile 2016

"Che c'entra Enel con la banda larga? Enel non ha smesso di occuparsi di energia e nella veste di presidente del Consiglio non posso non rinnovare l'entusiasta appoggio per il grande lavoro che sull'energia stanno facendo, anche con Enel Greenpower, leader mondiale sulle energie rinnovabili. Ma se Enel continua a fare la sua parte su energia tradizionale ed elettrica, è anche all'avanguardia sulla tecnologia". Lo ha detto il premier Matteo Renzi. "Questa tecnologia su cui Enel è leader globale permette di attaccare un ulteriore tassello che offre una possibilità in più sulla banda larga", ha sottolineato.



La banda larga cambia la vita alle persone - "E' arrivato il futuro, anche in Italia. La scommessa vera è riuscire a farne un'occasione non solo per pochi addetti ai lavori ma per le persone. Perché la vera banda larga cambia la vita delle persone, porta un totale sconvolgimento e capovolgimento del fronte nel rapporto tra cittadini e amministrazione e informazione". Lo ha detto il premier Matteo Renzi alla presentazione del piano sulla banda larga. "Le aziende - ha sottolineato - ormai non chiedono più dov'è il casello stradale ma dov'è la connessione".



"Il nostro Paese ha tutto per essere leader nel mondo, l'unico problema che possiamo potenzialmente avere - insiste Renzi - è non sbloccare le centinaia di opere pubbliche e private che dobbiamo rimettere in moto". Per il premier "il nostro compito istituzionale è fare le cose, e questo unisce tutti. Lo sblocco del patto di Stabilità per i Comuni in legge di Stabilità è l'unica cosa votata da tutti. Il compito del nostro governo è finalmente far accadere le cose. Le infrastrutture sono il simbolo della ripartenza, ma non sono solo quelle tradizionali: va bene fare le scuole, le strade, la bonifica di Bagnoli", ma appunto anche la banda larga.