Rafre, lo smartphone che si lava con il sapone

Un passo avanti per la tecnologia (e l'igiene): la compagnia Kyocera ha lanciato un nuovo smartphone che si può lavare con acqua calda e con qualsiasi tipo di sapone, anche il bagnoschiuma. I cellulari sono da sempre una "calamita" per impronte e polvere ma ora è un vecchio ricordo grazie al nuovo dispositivo "Rafre" , un aggiornamento rispetto al modello precedente che pure si poteva pulire ma solo con specifici detergenti.

Tra le sue applicazioni c'è un'app per la cucina che permette di navigare tra le ricette, impostare il timer e rispondere alle chiamate con i gesti, senza tocco. Una funzione pensata per chi usa il telefono mentre "ha le mani in pasta". Altra peculiarità è lo schermo touch che funziona anche con le dita umide o con i guanti. Il telefono sarà disponibile da marzo solo in Giappone e con l'operatore KDDI in tre colori: rosa pallido, bianco e celeste.