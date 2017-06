Quirinale, alla festa del 2 giugno gli Youtuber Sofia Viscardi e Michele Bravi

Sergio Mattarella prosegue l'operazione di ammodernamento del Colle coinvolgendo nella comunicazione ufficiale della P residenza della Repubblica non solo i giornalisti, ma i nuovi protagonisti del web. Quest'anno il Quirinale aprirà, infatti, le porte pure agli Youtuber . La Festa del 2 giugno sarà così raccontata non solo dai giornalisti accreditati per agenzie, tv, radio, web, stampa, ma anche dagli influencer video Sofia Viscardi, Michele Bravi, Ehi Leus, i ragazzi di Zootropio . Si tratta di vere e proprie celebrità online che possono vantare anche 700mila iscritti al loro canale YouTube.

I seguitissimi video blogger potranno filmare con i loro smartphone tutti i momenti della festa, dal dietro le quinte al concerto, dal ricevimento ai discorsi ufficiali.



In questo modo il presidente Mattarella ribadisce la più volte dimostrata sensibilità per i new sociale e i new media, con il chiaro obiettivo di trasmettere i valori repubblicani anche ai cittadini più giovani che consumano l'informazione solamente sulle nuove piattaforme online.



Già lo scorso anno, in occasione della precedente festa del 2 giugno, il Colle aveva autorizzato alcuni "instagrammer" (fotografi istantanei che postano loro foto su Instagram) a fare scatti inediti del ricevimento della vigilia o foto "rubate" della parata militare ai Fori Imperiali il giorno successivo. Immagini che vennero poi proposte ai cittadini in visita ai giardini del Palazzo.