Primo virus colpisce l'Apple, a rischio più di 40 applicazioni

Le applicazioni sviluppate con il software potrebbero rubare dati agli utenti e mandarli a server controllati da pirati informatici, con tanto di utilizzo di falsi avvisi ai dispositivi infettati per indurre i titolari a rivelare password e altre informazioni. Coinvolte tra le applicazioni maggiormente utilizzate, le note WeChat e CamCard, la diffusione delle quali supera di gran lunga il territorio cinese.



La risposta di Apple è stata immediata e altrettanto rapidi sono stati attuati i primi provvedimenti per sconfiggere il virus. "Una falsa versione di uno di questi strumenti è stata rilasciata da fonti non sicure che potrebbe compromettere la sicurezza degli utenti attraverso applicazioni create con questo strumento contraffatto", scrive l'azienda di Cupertino in una nota, "per proteggere i nostri clienti, abbiamo rimosso dall' App Store le applicazioni che sappiamo essere state create con il software contraffatto".