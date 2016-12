10:07 - Ecco il primo oggetto tridimensionale fatto dalla stampante costruita da Nasa e Made in Space inc., la società fondata nel 2010 per lo sviluppo di tecnologie per la stampa 3D a gravità zero. Si tratta di una placca che farà parte della struttura della stessa stampante, la Zero-G lanciata in orbita il 21 settembre 2014.