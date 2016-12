Pokémon Go, in arrivo un avviso che esorta gli utenti a non giocare alla guida dell'auto

Novità in arrivo per Pokémon Go, il gioco virtuale protagonista di una vera e propria mania: niente caccia ai mostriciattoli mentre si è alla guida di un'auto e un sistema per risparmiare batteria sull'iPhone mentre si gioca con l'App. Dopo i numerosi incidente stradali in tutto il mondo a causa di guidatori distratti, i creatori di Pokémon Go hanno deciso di introdurre un avviso che compare ogni volta che l'applicazione rileva una velocità troppo alta per una persona a piedi.