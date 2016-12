Pokémon Go, il prezzo del successo: "papà" del gioco preso di mira dagli hacker

Continua a mietere successo la mania per i Pokémon da "acchiappare" col telefonino. A confermarlo anche la popolarità raggiunta da John Hanke, ceo della compagnia che ha creato il gioco , finito vittima di un gruppo di hacker che lo ha preso di mira. Nei giorni scorsi è stato infatti violato il suo profilo Twitter , a causa di una password troppo debole come riporta il sito The Next Web.

La "mano" è quella del gruppo OurMine, già dietro la violazione recente di profili social di altri big della tecnologia: Sundar Pichai (Google), Mark Zuckerberg (Facebook) e pure Jack Dorsey (Twitter).



Oltre 100 milioni di download, tra genitori smemorati e campioni con bollette da capogiro - Nel frattempo la mania per Pokémon Go non conosce crisi e, stando ai dati, il gioco ha raggiunto i 100 milioni di download. A confermare il successo anche i casi sempre più frequenti e inusuali in cui la vita reale e quella virtuale si sono incontrate. Tra gli ultimi episodi assurti agli onori della cronaca la bolletta da capogiro per il traffico dati in roaming che si è visto recapitare il plurimedagliato giapponese Kohei Uchimura, a Rio per i Giochi, o la coppia di genitori americani arrestata dopo aver lasciato da solo per oltre un'ora il figlio di 2 anni per inseguire Picachu e compagni.