Pokémon Go è la parola più cercata dagli italiani su Google nel 2016

I personaggi più cercati: David Bowie e Bud Spencer - David Bowie e Bud Spencer, scomparsi nel corso del 2016, sono anche in cima alla lista dei personaggi emergenti per gli italiani. A seguire ci sono Trump, il calciatore della Juve Higuain, Prince (un'altra grande perdita artistica di quest'anno) ed Ezio Bosso, il pianista che ha incantato Sanremo.



Gli eventi: Olimpiadi, attentati e referendum - Le Olimpiadi di Rio si confermano anche l'evento emergente più cercato dagli italiani nel 2016, lista in cui compaiono anche gli attentati di Nizza e di Bruxelles e il referendum sulle trivelle del 17 aprile.



Le curiosità: Corfù e il golpe in Turchia - Tra le curiosità delle classifiche di Google, troviamo Corfù al primo posto delle mete di vacanza. Tra i "perché" più frequenti sul motore di ricerca spicca il colpo di Stato in Turchia mentre tra i "cosa significa" al primo posto c'è la parola idolatria.



Tutti cercano la ricetta autentica del tiramisù - Tra le ricette più cercate il tiramisù non ha rivali. In un anno di polemiche sull'origine della ricetta, con il governatore del Veneto Luca Zaia che ha chiarito la paternità trevigiana rispetto a rivendicazioni friulane, il famoso dolce al cucchiaio ha catturato l'attenzione sul web registrando, come precisato dal motore di ricerca, "il traffico maggiore dal 1 gennaio al 7 dicembre 2016".



Dalla peperonata al mojto, passando per l'amatriciana - La classifica delle ricette emergenti, nella prime dieci posizioni, svela una vera e propria passione degli italiani per la buona tavola della tradizioni, le tipicità, con esotismi ammessi solo per il bere miscelato. Dopo il tiramisù, gli italiani hanno cercato quest'anno con maggiore frequenza la ricetta della peperonata, e a seguire le zucchine in carpione, il pane sardo, il panettone gastronomico, panini integrali morbidi, il mojito, la pasta alla norma, il friggione (una specialità gastronomica della tradizione bolognese) e l'immancabile amatriciana.