Playstation suona la carica per la guerra delle console

Si parte con Days Gone, rilettura del genere zombi con un protagonista che sembra uscito da Easy Rider. Violento, spietato, lussureggiante nelle ambientazioni, sembra fin da ora un successo annunciato, non solo per il livello produttivo altissimo, ma anche per un'ambientazione e una storia decisamente capaci di catturare l'attenzione.



E, ovviamente, il nuovo God of War, sempre più impressionante sia nella veste grafica, sia nel cambio di pelle radicale rispetto al passato, nonostante il combattimento resti sempre al centro dell'azione. Ha finalmente una finestra d'uscita: i primi mesi del 2018. Grande curiosità anche il nuovo titolo di David Cage, considerato capace di unire videogiochi, cinema e letteratura.



Detroit sembra sempre più interessante, con un mix piuttosto inedito di avventura e azione, in cui le scelte del giocatore sembrano influire in modo molto profondo sugli avvenimenti e la trama, con, sullo sfondo, una rivoluzione da guidare: pacifica o violenta? Cresce bene anche Spiderman, esclusiva Playstation sul supereroe Marvel che sembra finalmente all'altezza dei titoli su Batman.



Non mancano le espansioni per le esclusive più importanti, come Uncharted the lost legacy oppure Horizon con the frozen wilds. Ma la visione di Sony è a 360 gradi. Ed ecco arrivare un titolo amatissimo in Giappone (e non solo), da sempre esclusiva Nintendo, ossia Monster Hunter World, in arrivo a inizio 2018.



Ma come dimenticare i grandi classici e il patrimonio di personaggi e titoli che hanno attraversato i 20 anni di Playstation? Ecco allora il restyle in alta definizione di Shadow of Colossus, uno dei titoli più poetici di sempre. Molta l'attenzione anche per la realtà virtuale. Playstation Vr è un successo da un milione di pezzi, ma ha bisogno di titoli che ne esaltino il potenziale.



In arrivo nei prossimi mesi Skyrim Vr, uno dei giochi di ruolo più amati di sempre, Final Fantasy XV, ma anche Star Child, Bravo Team, Moss e The impazient, avventura cinematografica dagli autori di Until Dawn. Insomma, la risposta della Sony all'offensiva Microsoft è chiara: tanti giochi e poche chiacchiere. Se conterà di più la potenza di X box One X o la versatilità di Playstation Pro, lo scopriremo nei prossimi 12 mesi.