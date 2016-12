Pc, 9 utenti su 10 ignorano le notifiche di sicurezza dei programmi installati: sono incapaci di "multitasking"

A chi non è mai capitato di monitorare il proprio computer per scovare e poi eliminare virus o malware? Secondo uno studio realizzato dalla Brigham Young University di Provo (Usa), in collaborazione con Google Chrome, gli utenti - contrariamente a quanto si possa pensare - ignorano sistematicamente gli avvisi di sicurezza inviati dai programmi installati sul loro pc. Il 90% di tali avvisi, infatti, cade nel vuoto poiché le persone sono incapaci di svolgere contemporaneamente più di un'attività, anche se si tratta di leggere un alert di poche righe mentre si guarda un video in Rete.