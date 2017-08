La pagina ha oltre 14.000 followers che partecipano a ogni secolo di gioco virtuale festeggiando come in una sorta di capodanno l’avvento nella nuova “era” . L’ultimo festeggiamento sabato 8 luglio, con tanto di mega schermo e fuochi d’artificio, organizzato nel giardino di casa. I fan di Premier Manager '99 hanno brindato all’iperbotto, ossia la festa per salutare l’avvento dell'anno 3000. Quest’anno chi ha partecipato alla festa è stato omaggiato con una maglietta a tema.



Un anno di vita vera, corrisponde a molti anni in Premier Manager '99, così ora, arrivati al quarto millennio, a calcare i campi non ci sono più Zinedine Zidane e Christian Vieri – che nel 1999 vivevano l’apice della loro carriera calcistica – ma il gioco ha cominciato a creare nuovi eroi con nomi immaginari. Le gesta di Elio Bergkamp e Samassi Pane, indimenticati campioni immaginari, sono celebrati dagli appassionati della pagina come se fossero calciatori veri. Vi è perfino un libro delle statistiche curato nei minimi dettagli, con marcatori e squadre vincitrici delle massime competizioni nazionali e internazionali dal 1999 al 3.000.



In questo futuro lontano, la Reggiana tiranneggia vincendo 30 scudetti consecutivi e il Monza è capace di battere la Juventus a Torino con un roboante 0-12. “Abbiamo iniziato a giocare nel 2003 quando tornavamo da scuola – spiega uno dei due giocatori – perché il gioco ci piaceva. All’inizio eravamo in quattro, poi dopo due ore siamo rimasti in due e abbiamo proseguito fino a oggi. Dopo il 2480 il gioco è impazzito e ha iniziato a non avere più senso, perché le squadre non potevano più vincere in casa”.



Da qui in poi è nata l’idea di continuare a giocare per raggiungere il 3000: “Se ci chiedete perché continuiamo non vi sappiamo rispondere. La verità è che non c’è un motivo, abbiamo preso entusiasmo proprio perché questa cosa non ha un senso”.

I fan, che hanno partecipato alla festa, ora sperano che l’avventura non si fermi al 3.000: “E’ stato bellissimo – continua - c’erano ragazzi venuti da Treviso, altri da Alessandria. Un altro è venuto in treno da Torino e l’ho ospitato qui per la notte. Se andremo avanti? Non possiamo svelare niente. Rispondiamo “la scatola””. Una frase criptica che lascia però spazio a futuri sviluppi che verranno rivelati sulla pagina Facebook.