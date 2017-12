Password: nel 2017 "Star Wars" tra le preferite, prima new entry "letmein"

Nell'elenco realizzato dalla società SplashData, che ha preso in esame oltre cinque milioni di password svelate quest'anno in Usa ed Europa occidentale, "starwars" è in sedicesima posizione. Ai primi due posti ci sono le due parole chiave che per i pirati informatici sono una vera manna: 123456 e password.



Quando c'è da scegliere una combinazione segreta per proteggere e-mail, conto bancario, foto private e documenti seri, gli internauti non brillano certo per fantasia. I numeri, ad esempio, vanno molto di moda. Scorrendo la classifica si trovano "12345678" al terzo posto, "12345" al quinto, "123456789" al sesto e così via. C'è poi chi pensa di essere furbo e usa le parole più comuni, ma ritoccate con semplici stratagemmi come lo zero al posto della O in password, trovata che si piazza al diciannovesimo posto tra le combinazioni più usate.



Le password a rischio - "Gli hacker conoscono i vostri trucchi - avverte il Ceo di SplashData, Morgan Slain -. La semplice modifica di una password facile da indovinare non la rende sicura". Tra le "new entry", comprese tra le cento più abusate e quindi più rischiose troviamo al primo posto "letmein" (fammi entrare), in settima posizione nella classifica generale, seguita da "iloveyou" (ti amo) in decima.



Nella classifica delle password che peggio proteggono i nostri account, il primo sport che si trova è il football, che conquista il nono posto. La prima squadra sono i Lakers e il primo e unico giocatore è l'ex cestista Michael Jordan, ricordato nella parola chiave "jordan23" (23 era il numero di maglia).



Harley e Robert - Tra i mezzi di trasporto quello più utilizzato è la Harley, e su quattro ruote la Ferrari, che batte la Mercedes. Il primo cibo, invece, è il formaggio. Molto presenti nella classifica, dove non mancano parolacce e parti anatomiche, anche i nomi di battesimo, tra cui il più digitato è Robert. Tutte scelte che non sono per niente sicure. "Gli hacker - spiega Slain - usano termini comuni come quelli dello sport per entrare negli account: sanno che la gente vi fa spesso ricorso perchè sono parole facili da ricordare".