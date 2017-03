OPS!, la startup che rivoluziona il mondo dei sondaggi 1 di 3 Tgcom24 Tgcom24 OPS!, la startup che rivoluziona il mondo dei sondaggi 2 di 3 Tgcom24 Tgcom24 OPS!, la startup che rivoluziona il mondo dei sondaggi 3 di 3 Tgcom24 Tgcom24 OPS!, la startup che rivoluziona il mondo dei sondaggi leggi dopo slideshow ingrandisci

Francesco Cotugno, uno dei fondatori, racconta: "OPS! è un software che rimodella l'obsoleto mercato dei sondaggi consegnandolo nelle mani di tutti in maniera semplicissima. Ogni domanda ha un immagine di copertina e da due a tre risposte possibili. Una OPS! può essere di due tipi: pubblica o privata (puoi anche scegliere la durata entro cui i tuoi amici dovranno risponderti!).



"Nel primo caso la domanda è diretta a tutti gli utenti di OPS!", continua Cotugno, "nel secondo caso chi creerà la domanda potrà scegliere a chi rivolgerla, in modo da organizzare qualsiasi tipo di evento, dalla cena con le amiche, alla partita di calcetto senza gli infiniti messaggi delle chat. Nel caso della OPS! pubblica abbiamo dato subito la possibilità alle persone di ricavare dalle loro domande dei dati sensibili".



OPS! è stata pensata per essere adatta a qualsiasi forma professionale, dal giornalista che vuole sondare l'umore delle persone su un determinato argomento, al ristoratore che vuole sapere quale piatto dovrebbe aggiungere al suo Menù. Ma anche alla Fashion blogger che deve scegliere quali scarpe mettere o a un politico che vuole avere un contatto diretto con i suo elettori. La startup si avvale anche di collaborazioni con altre realtà che usano OPS! per migliorare il proprio rapporto con gli utenti e rendere il proprio servizio ogni giorno più rispondente alle loro esigenze. Tra queste, per esempio, unaparolaalgiorno.it.



"Tutto questo lo abbiamo messo online gratuitamente e senza pubblicità, consapevoli che siamo solo all'inizio e che bisogna ancora migliorare tanto nell'esperienza offerta ai nostri utenti, ai quali chiediamo di continuare a scriverci tutte le loro osservazioni e miglioramenti che vorrebbero su OPS!", sottolinea Cotugno. "Al momento stiamo lavorando per aumentare i caratteri della domanda, il numero delle risposte e aggiungere la possibilità per gli utenti di lasciare dei commenti."