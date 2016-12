Open Day al Master Publitalia

17:37 - Due date: 27 aprile e 4 maggio.

Due date per un’occasione importante: vivere una giornata al Master di Publitalia ’80 in Marketing, Digital Communication, Sales Management, a Cologno Monzese (Milano).

Un percorso formativo di eccellenza che punta a formare professionisti del marketing, del trade, del sales e della comunicazione digitale e multimediale, il tutto guardando al mercato delle grandi imprese di successo, dei grandi brand in diversi settori.

L’obiettivo, infatti, è proprio quello di orientare la scelta dei potenziali interessati al Master con un percorso non solo di studio, ma anche di esperienza.



Ai partecipanti verrà data la possibilità di immergersi nella vita quotidiana del Master, partecipare a lavori di gruppo con la supervisione di docenti, manager d’azienda e studenti dell’edizione in corso.

I candidati avranno, così, la possibilità di testare di persona e di capire meglio cosa vuole dire frequentare il Master in Marketing, Digital Communication, Sales Management di Publitalia '80.



Istituito nel 1988 da Publitalia '80, società del Gruppo Mediaset, il Master in Marketing, Digital Communication, Sales Management è un corso post-laurea della durata di tredici mesi, a tempo pieno e a numero chiuso.



Per partecipare all'Open Day è necessario inviare alla Segreteria la richiesta di partecipazione a: master@publitalia.it, allegando il proprio curriculum vitae.



I posti, come già detto, sono limitati e verrà data conferma e modalità della partecipazione via e-mail dalla Segreteria del Master.



Verranno valutate le candidature a partire dall'anno di nascita 1989. I candidati con anno di nascita 1988 verranno valutati solo se hanno una breve esperienza lavorativa.

Per i laureandi è richiesto il conseguimento del titolo entro dicembre 2015.



Tutte le informazioni in merito si possono trovare sul sito www.masterpublitalia.it



La sede del Master si trova a Cologno Monzese, in Viale Europa, 44, (tel. 02/25146020), all'interno del polo operativo e produttivo di Mediaset.