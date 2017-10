Novità Whatsapp, si potranno cancellare i messaggi inviati entro 7 minuti

Come funziona - Per utilizzare “Delete for everyone” - pensata per permettere di eliminare i messaggi sia in una chat privata che in un gruppo - basterà selezionare quanto scritto e toccare il simbolo del cestino. I destinatari, però, non saranno ignari della scelta. Al contrario, riceveranno una notifica dell'avvenuta rimozione: “Questo messaggio è stato cancellato”. La cosa positiva è che la feature funzionerà anche in caso di immagini, video, gif, messaggi vocali, adesivi (ma solo in futuro), invio di contatti, file, posizione o repliche a messaggi inviati da altri.



I rischi - Tuttavia, anche i più distratti dovranno continuare a fare attenzione. Innanzitutto, i 7 minuti sono categorici: una volta scaduto il tempo, i messaggi non potranno più essere eliminati. La chat, poi, non potrà garantire all’utente che chi riceve il messaggio non lo veda prima dei 7 minuti. Anche perché Whatsapp non invierà una notifica nel caso in cui l’eliminazione non vada a buon fine. Affinché “Delete for everyone” funzioni, inoltre, sia il mittente che il destinatario dovranno avere la versione più aggiornata dell'app. Ad ogni modo, rimane la possibilità di poter cancellare i messaggi inviati solo per se stessi: basterà selezionare quanto scritto e scegliere l'opzione "Elimina per me".