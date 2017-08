Novità Apple: mappe virtuali in 3D nella prossima versione di iOS

Volete esplorare casa vostra o della vostra fidanzata sulle mappe virtuali da ogni angolazione possibile? O quella di un vostro amico dall'altra parte del mondo? Con il nuovo software di iOS 11 per Apple tutto questo si potrà finalmente fare. Per accedere alla modalità AR / VR Flyover è sufficiente avviare Flyover in Maps con un dispositivo che supporti il monitoraggio di ARKit (quindi, Apple A9 e superiori). A rivelarlo è stato un programmatore canadese di Montreal, Felix Lapalme, attraverso un bug che ha mostrato come le prossime mappe avranno una sorta di modalità "realtà virtuale" per navigarle. Lapalme ha messo tutto su Twitter, scatenando catene di domande e curiosità dagli utenti e dai suoi followers. Un'evoluzione, rispetto ad un servizio già precedentemente accessibile, ma che permetteva soltanto (si fa per dire) di sorvolare dall'alto i luoghi e non di poterli ammirare anche da altri punti di vista. Nella schermata apparirà un piccolo segno "3D" su ogni città: basterà cliccarvi sopra, per accedere alla modalità Flyover avanzata... e l'esplorazione virtuale potrà cominciare!