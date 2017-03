Nonna App è giapponese: ha 81 anni e ha inventato un'applicazione di game per i suoi coetanei

Giochi per smartphone per anziani: è questa l'invenzione di Nonna App, una giapponese ultraottantenne, Masako Wakamiya, che ha lanciato la sua prima applicazione per smartphone: due game che si ricollegano alla tradizione ludica nipponica. "Alla mia età non si può competere con i giovani: troppo lenti i riflessi per divertirsi con i giochi del cellulare", ha spiegato alla Cnn. Da qui l'idea di creare intrattenimento per i suoi coetanei e, alla fine, ha lanciato "Hinadan".