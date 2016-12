Non solo iPhone 6s, ecco gli smartphone da tenere d'occhio

Non solo iPhone 6s. Dopo la presentazione a San Francisco del nuovo arrivato in casa Apple, anche le altre aziende di telefonia tirano fuori le unghie. E preparano per Natale lo sbarco dei loro smartphone, in grado di competere con i grandi colossi. Di questi, la maggior parte sono stati presentati pochi giorni fa all'Ifa, la fiera dell'elettronica al consumo che si tiene ogni anno a Berlino. Una serie di telefoni che puntano soprattutto sul design e su una migliore funzionalità del display e della camera digitale.