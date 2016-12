New York, "Space Invaders" e "Sonic" entrano nella Hall of Fame dei videogiochi

A quasi quarant'anni dalla sua pubblicazione, Space Invaders è stato inserito - oltre a Sonic the Hedgehog - nella "Hall of Fame" dei videogiochi. Lo ha deciso lo Strong National Museum of Play, il museo dedicato ai videogames con sede a Rochester, nello Stato di New York. L'iniziativa di creare un "Olimpo" dei videogiochi è nata nel 2015, pertanto si è giunti quest'anno alla seconda edizione. Nel 2015 a entrare nella "Hall of Fame" sono invece stati Super Mario Bros e Tetris.